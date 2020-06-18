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Mardin'de LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması

İHA

Mardin Valiliği cumartesi günü yapılacak olan LGS dolayısıyla bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 09.0015.00 saatleri arasında sokağa çıma kısıtlaması uygulanacağı duyurdu.

Mardin'de LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması

Mardin Valiliği cumartesi günü yapılacak olan LGS dolayısıyla bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 09.0015.00 saatleri arasında sokağa çıma kısıtlaması uygulanacağı duyurdu.
Valilik açıklamasında, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri ile 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtildi.
Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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