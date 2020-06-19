Mardin'de, terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in 3 ilçesinde, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Operosyonda 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.B., M.A.Y., C.K., M.S.A., S.Y., F.E. ve N.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 93 av fişeği, 7 akıllı telefon ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-06-19 12:27:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.