Mardin’de okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Büyükşehir Belediyesi, okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde dezenfeksiyon çalışması başlattı. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için okulların giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar temas edebileceği her alanı titizlikle dezenfekte etti. Merkez Artuklu ilçesinde 40, kent genelinde ise 210 okulda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

LGS için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirten GülserMahmut Tatlıdede Ortaokulu Müdürü Tarık Kalkan, "Çocuklarımız sağlıklı ve hijyenik bir ortamda LGS'ye girecektir. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

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