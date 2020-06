Mardin'de kaza kurşunuyla başlayan husumet barışla son buldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki Berfin'in ölümüne neden hayvan otlatma kavgası sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Kızıltepe merkez Atatürk Mahallesinde yaklaşık 2 ay önce hayvan otlatma kavgasında Berfin Ç.’nin ölümüne neden olan kavga ile Haydar ve Emeraka aileleri arasında başlayan husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı. Haydar ile Emeraka ailelerini barıştırmak için Hamdullah Özmen öncülüğünde iş adamı Bedrettin Karaboğa, mali müşavir Tahir Ege ve Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı girişimde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından iki aile fertlerinin rıza göstermesiyle aileler arasındaki husumet korona virüs tedbirleri kapsamında bir spor kompleksinde düzenlenen barış programıyla son buldu.

Salgın nedeniyle barış yemeğinin verilmediği ve az sayıda kişinin katıldığı programda konuşma yapan iş adamı Bedrettin Karaboğa, toplumun huzurunu bozan her girişimi uzlaşıcı ve barışçıl bir şekilde çözeceklerini belirtti.

Bu tür olayların bölgede yaşanmaması için her türlü gayreti göstereceklerini belirten Hamdullah Özmen ise bir husumetin daha barışla sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, her iki ailenin fertlerine teşekkür etti.

Program Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı’nın yaptığı duanın ardından sona erdi.

