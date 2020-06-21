Mardin’de teröristlere ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde GapRıha kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan1 operasyonları kapsamında Sözde GapRıha kırsalında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Uçar 202052 özel birlik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 50 kilogram un, 80 kilogram ekmek, 15 litre ayçiçek yağı, 30 kilogram toz şeker, çay, konserve gibi çok miktarda yaşam malzemesi ile montaj köpüğü ve 250 metre branda ele geçirilirdi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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