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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş görevine başladı

İHA

Son Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliği görevinden Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş, görevine başladı.

Mardin Valisi Demirtaş görevine başladı

Son Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliği görevinden Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş, görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları ile Adana Valisi iken Mardin Valisi olarak atanan Mahmut Demirtaş görevine başladı. Vali Demirtaş, valilik binası önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinden oluşan il protokol üyeleri ile valilik personeli tarafından karşılandı. Karşılama mangasını selamlayan Vali Demirtaş, gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında yeni görevine başlaması vesilesiyle bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Demirtaş, Mezopotamya coğrafyasının en nadide şehri Mardin’e hizmet edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Mardin’i vizyon kent konumuna getireceğiz"
Mardin’in vizyon kent haline geline getireceklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, "Mardin’i ülkemizin vizyon hedefleri istikametinde üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiren bir il konumuna mutlaka taşıyacağız. Belirtmeliyim ki, hizmet anlayışımızın temelinde, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı yatmaktadır. İnsana hizmeti, devlete hizmet olarak gören bu anlayışı, daha önce görev yaptığımız tüm illerde olduğu gibi Mardin’de de sürdüreceğiz. O sebeple kapılarımız Mardinli hemşehrilerimize ardına kadar açık olacaktır. Derdi, sıkıntısı olan her vatandaşımızın, derdine ve sıkıntısına çare olacağız. İnsanımızın mutluluğunu paylaşıp, bu mutluluğun tüm Mardin’e dalga dalga yayılmasını sağlayacağız" dedi.

"Devletimizin kapısını hep açık tutacağız"
Devletin kapısının vatandaşlara 7 gün 24 saat açık olacağını aktaran Vali Demirtaş, "Devletimizin kapısını, milletimizin her bir ferdine 7 gün 24 saat açık tutacak, kapısını çalmadık, sofrasına oturmadık, çayını içmedik tek bir hane bırakmayacağız. Etkin, şeffaf, akılcı, doğru, dürüst, kamu ve yerel yönetim hizmetini, kentimizin en ücra köşesine kadar ulaştıracağız. Destanlar coğrafyası Mezopotamya’nın bu kadim kentinde yeni bir kalkınma, değişim, dönüşüm, kardeşlik, birlik ve beraberlik ortamını Mardinli aziz hemşehrilerimle ve kentimizin tüm dinamikleriyle birlikte oluşturacağız" diye konuştu.
Vali Demirtaş, konuşmasının ardından makamına geçerek çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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