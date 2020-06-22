Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’de yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Mardin Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 AAT plakalı araç, yaya geçidinden geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpma sonucu ağzından kan gelen vatandaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinden ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın çarptığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.