Mardin’de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 2 kişi de yaralandı.

Mardin’de otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, KızıltepeNusaybin karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla otomobilde sıkışan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve Sami Erol Babat (1) sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Babat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Babat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı
YEREL HABERLER MHP Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı
Mardin'de YKS toplantısı
YEREL HABERLER Mardin'de YKS toplantısı
Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş ilk toplantısını ...
Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı
YEREL HABERLER Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı
Mardin Valisi Demirtaş görevine başladı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş görevine başladı
Mardin’de maske takmayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Mardin’de maske takmayanlara ceza yağdı
Şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
Hayvanlarına su götürmek istedi, baraja uçtu
YEREL HABERLER Hayvanlarına su götürmek istedi, baraja uçtu
Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti
YEREL HABERLER Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti
Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon
YEREL HABERLER Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK ...
Mardin'de, teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Mardin'de, teröristlerin kullandığı sığınak imha ...
Operasyonda bulunan laptop ele verdi, jandarma tepelerine bindi Mardin’de terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Operasyonda bulunan laptop ele verdi, jandarma ...
Mardin’de teröristlere ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de teröristlere ait sığınakta yaşam malzemesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X