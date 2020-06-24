Mardin'de uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Batman yolu üzerinde önlem alındı. Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 17 bin lira olan 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.