Şanlıurfa Valisi Erin'den Mardin Valisi Demirtaş'a hayırlı olsun ziyareti

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi iken Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş, kendisine ziyarette bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür etti.

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