Mardin'in 12 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından Nusaybin ilçesine bağlı 12 mahallede pazartesi günü, dikme ve montaj çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, ÇağÇağ Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F7 Nusaybin2 ve F9 Nusaybin3 fiderleri üzerinde yüklenici firma tarafınca direk dikme ve montaj çalışmalarının yürütüleceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 29 Haziran Pazartesi günü 05.0012.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Nusaybin ilçesinde 8 Mart, Abdulkadirpaşa, Barış, Devrim, Dicle, Fırat, Kışla, MorYakup, Selahaddin Eyyubi, Yenituran, Yenişehir ve Yeşilkent mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.