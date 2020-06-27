Mardin'de YKS sonrası trafik yoğunluğu

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası trafik yoğunluğu oluştu.
Mardin'de YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrencilerin evlerinin yolunu tutması nedeni ile trafikte yoğunluk yaşandı. Mardin Diyarbakır kara yolunda, ilçelerden gelen öğrenciler sınav sonrası evlerinin yolunu tuttu. Kentin birçok noktasında trafik akışını sağlayan trafik polisi ekipleri, denetimlerini sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.