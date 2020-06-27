Mardin Valisi Demirtaş'tan İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Demirtaş'ı İl Emniyet Müdür Vekili İlker Emir karşıladı. Vali Mahmut Demirtaş karşılama mangasını selamladıktan sonra makama geçti. Burada konuşan Vali Demirtaş, kentin huzur ve asayişinin sağlanmasında fedakarca çalışan tüm emniyet personeline teşekkür edip başarılar diledi.

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