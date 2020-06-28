Mardin'de sınava girmeden önce kimliğini kaybeden öğrencinin yardımına polis yetişti

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Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumuna giren olan bir öğrenci, sınav öncesi kimliğini kaybedince yardımına polis ekipleri koştu.

Dargeçit ilçesinden Mardin'e YKS'nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna giren Mehmet Demir, sınav öncesi kimliğini kaybedince Artuklu Devriye Ekipleri Amirliğine sorununu dile getirdi. Vakit kaybetmeden öğrenciyi Artuklu Nüfus Müdürlüğüne götüren görevli polis ekipleri burada Mehmet Demir için geçici kimlik belgesi çıkartarak sınava 5 dakika kala gireceği Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokuluna götürdü.

Mehmet Demir, sınava girmesine yardımcı olan görevli polis ekiplerine teşekkür ederek dezenfekte kontrollerinin ardından sınava girdi.

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