Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. <br>Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada ön kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 58 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Haliş İŞ<br>2020-06-30 09:47:07<br>

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