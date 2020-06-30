Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü

Mardin’de asker uğurlayan konvoydan vücudunu sarkıtan genç, yan şeritteki araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü.
Mardin Midyat karayolundan otogara asker uğurlamak için yol alan konvoyda bulunan bir genç, yan şeritten geçen araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü. Ani hareketle doğrulan genç, son anda aracın altına girip ezilmekten kurtuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.