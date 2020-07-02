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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ağaçlık alanda yangın

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Mardin’de ağaçlık alanda yangın

Mardin’in Artuklu ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık köyü Yaylı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mardin Orman İşletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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