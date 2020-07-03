Uyuşturucu yetiştirdikleri evi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle donatmışlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Derik ve Savur ilçelerinde 281 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 215 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu yetiştirilen evin güvenlik kameraları ve tel üstüvane ile donatıldığı belirlendi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Derik’in Çağıl Mahallesinde bir şahsın, ihate duvarlarıyla çevrili, tel üstüvane ve güvenlik kameraları ile güvenliği alınan evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine A.Ö. isimli şahsın bahçesine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Cesur ve Sabuh ile yapılan aramada 203 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 215 gram esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Pınardere Mahallesinde ikamet eden F.E. isimli şahsın bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 78 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği öğrenildi.

Derik ve Savur ilçelerinde yapılan operasyonlarda A.Ö. ve F.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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