2 gün önce kaybolan köpek su kuyusunda bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve su kuyunda bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ömerli ilçesine bağlı Öztaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarının köpeği iki gün önce kayboldu. Köy sakinlerinin kuyudan köpek sesi duyması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Köpek Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömerli itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.