Mazıdağı'nda parklar boş kaldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde insanlar, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmıyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaması nedeni ile kentin en işlek parkları sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar evlerine çekildi. 1 Hazirandan itibaren kontrollü normal yaşam başlarken Mazıdağı'nda vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının dışında sokağa çıkmadı. İlçenin en kalabalık parklarından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, hafta sonu sessizliğe büründü. Dışarı çıkan vatandaşların da maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

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