Mardin'de yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

<br>MARDİN, (DHA) MARDİN'de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddde ele geçirildi, 1 kişi göizaltına alındı. <br>Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdu. Araçta yapılan aramada 8 kilogra metamfetamin ve 8 kilogram 188 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi sorgusunun ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden savcılığa sevkedilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin MARDİN, (DHA) -<br>2020-07-05 22:51:32<br>
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