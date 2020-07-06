Mardin'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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