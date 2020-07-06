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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 8 kilo 188 gram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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