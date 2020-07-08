Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Mardin’de bir vatandaş, yerde içi para dolu cüzdan buldu. Duyarlı vatandaş bulduğu cüzdanı polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Bakı isimli vatandaş, yürüdüğü sırada yer bir cüzdan buldu. Bakı, içinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı güvenlik güçlerine teslim etti. Görevli polis memuru, Ramazan Bakı’nın bulduğu cüzdanı tutanak tutarak teslim aldı.

Ramzan Bakı, cüzdanı teslim ederek vatandaşlık ve insanlık görevini yerine getirdiği söyledi. Bakı, "Yürüyüşe çıkarken yerde bir cüzdan gördüm, bulduğum cüzdanı vatandaşlık görevimi yerine getirmek için polise teslim ettim. İnsanlık ölmemiş, bizim başımıza da aynı şey gelebilir. Çünkü ben bundan 2 sene önce 10 bin lira kaybettim çağrılarımıza rağmen bize geri dönüş yapa olmadı" dedi.

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