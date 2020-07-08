Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa sigara vererek ve bu görüntüleri paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını, şahsın çocukla bir akrabalık bağının olmadığını açıkladı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı “Ku¨c¸u¨k c¸ocugˆa zorla sigara ic¸irmeye c¸alıs¸tı" bas¸lıgˆı altında yapılan paylas¸ıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından yapıldığı belirtilerek, “Sorus¸turma kapsamında yapılan inceleme neticesinde magˆdur c¸ocugˆa sigara vererek go¨ru¨ntu¨leri internet ortamında paylas¸an ve magˆdur c¸ocuk ile herhangi bir akrabalık bagˆı bulunmadıgˆı tespit edilen s¸u¨pheli M.K derhal go¨zaltına alınmıs¸ olup ‘’C¸ocugˆun u¨stu¨n yararı’’ go¨zetilerek 5395 sayılı C¸ocuk Koruma Kanunu uyarınca magˆdur c¸ocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması ic¸in gerekli is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile koordineli s¸ekilde magˆdur c¸ocugˆun rehabilite edilmesi yo¨nu¨nde c¸alıs¸malara bas¸lanmıs¸tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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