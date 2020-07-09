Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu Mahallesi'nde, hayvanlarını otlattığı sırada 2 yılanın çiftleşme dansını gören Harun Kaya, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaya, "Bu siyah yılanları ilk kez gördüm. Önce korktum, daha sonra onları izlemeye karar verdim. Uzun bir süre dans ettikten sonra yılanlar gözden kayboldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-07-09 11:08:41



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