Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu Mahallesi'nde, hayvanlarını otlattığı sırada 2 yılanın çiftleşme dansını gören Harun Kaya, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaya, "Bu siyah yılanları ilk kez gördüm. Önce korktum, daha sonra onları izlemeye karar verdim. Uzun bir süre dans ettikten sonra yılanlar gözden kayboldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-07-09 11:08:41
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