Vali Demirtaş, Ömerli’deki çalışmaları inceledi

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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Demirtaş Ömerli’ye yapılması planlanan çevre yolu ile ilgili incelemelerde bulunup yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Demirtaş, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

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