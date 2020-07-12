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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MidyatNusaybin karayolunda yol kontrol ve arama noktasında durdurulan iki araçta dedektör köpek Cesur'un yardımı ile 9 gram plaka esrar ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MidyatNusaybin karayolunda yol kontrol ve arama noktasında durdurulan iki araçta dedektör köpek Cesur'un yardımı ile 9 gram plaka esrar ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MidyatNusaybin karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldığı esnada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine üst araması yapılan N.D. isimli şahsın cüzdanında 9 gram plaka esrar ele geçirildi. Aynı karayolu üzerinde durdurulan başka bir araçta seyahat eden C.Ç. isimli şahsa uyuşturucu madde köpeği Cesur'un yine tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucu ile yakalanan N.D. ve C.Ç.'nin ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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