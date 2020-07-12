İtfaiye ekipleri Türk bayrağını yerde bırakmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yerde buldukları Türk bayrağını, itfaiye binasına götürüp duvara astı.
MardinKızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde refüjde Türk bayrağı görüldü. Bu sırada oradan geçen itfaiye ekipler araçlarından inerek Türk bayraklı çerçeveyi alıp araçlarına götürdü. İtfaiye ekiplerinin yanlarına aldıkları Türk bayrağını itfaiye binasına astığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.