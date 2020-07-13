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20 yıllık hayali ilçedeki kadınlara iş kapısı oldu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Belkız Kapan, 20 yıllık terzicilik işini bir adım ileriye taşıdı İlçede tekstil atölyesi açan Kapan, buradaki kadınlara işi öğreterek 10 kişiye istihdam sağladı Kapan'ın şimdiki hayali, devletten alacağı destekle atölyesini büyütüp daha fazla kadına iş imkanı sağlamak

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kadın terzi Belkız Kapan, tekstil atölyesi kurarak ilçedeki kadınlara iş kapısı oldu. Atölyede kadınlara eğitim verip daha sonra işe alan Kapan'ın en büyük hayali, devlet desteği alıp atölyeyi büyüterek daha fazla kadına iş imkanı sağlamak.

20 yıllık hayali ilçedeki kadınlara iş kapısı oldu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Belkız Kapan, 20 yıllık terzicilik işini bir adım ileriye taşıdı İlçede tekstil atölyesi açan Kapan, buradaki kadınlara işi öğreterek 10 kişiye istihdam sağladı Kapan'ın şimdiki hayali, devletten alacağı destekle atölyesini büyütüp daha fazla kadına iş imkanı sağlamak

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kadın terzi Belkız Kapan, tekstil atölyesi kurarak ilçedeki kadınlara iş kapısı oldu. Atölyede kadınlara eğitim verip daha sonra işe alan Kapan'ın en büyük hayali, devlet desteği alıp atölyeyi büyüterek daha fazla kadına iş imkanı sağlamak.
Mazıdağı ilçesinde önceleri bireysel olarak perde işi yapan Belkız Kapan,20 yıllık meslek yaşamını bir adım ileriye taşımak istedi. Tekstil atölyesi açan Kapan, ilk aşamada 2 kadın ile iş başı yaparken, ilerleyen süreçlerde makine ve çalışan sayılarını arttırdı. Atölyenin üst katında çalışanlara eğitim veren Kapan, daha sonra bu kadınları da atölyede işe aldı. İlçede açılan tekstil atölyesi sayesinde 10 kadın iş sahibi oldu.

"Hayalimizdi, gerçek oldu"
Kadın girişimci Belkız Kapan, atölye kurarak ilçede istihdamı sağlama hayalinin olduğunu ve bu hayalini gerçekleştiğini söyledi. Kapan, “Biz evde amatör olarak başladık, eşim perde işi yaptığı için beraber çalışıyorduk. Daha sonra bu bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp daha fazla faydalı olmak bakımından öyle bir proje düşündük. Dikiş nakış bilgisi olup, gelen arkadaşlarımızla beraber yavaş yavaş hızlandık. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Bir hayalimizdi gerçek oldu” dedi.

“Devlet desteğine ihtiyacımız var”
Çalışanlara eğitim vermek istediklerini kaydeden Kapan, bunu yapmaları için devlet desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Kapan, “İlk olarak 2 makine ve 2 arkadaşla başladık. Daha sonra Allah’ın izniyle git gide büyümeye başladık. Kadınlarımıza istihdam sağladığımız için mutluyuz. İleriye dönük adımlarımız olacak. Yerimiz 3 katlıdır ve diğer katlar müsait olduğu için atölyemizi daha da büyütmek, daha çok kadına iş imkanı sağlamak istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de üst katlarımızın bir tanesinde eğitim yeri olarak kullanıp orada gençlerimize eğitim vermek. Tabi bunun için de devlet desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Markalaşma adına adımlarımız olacak”
Seri üretimle beraber markalaşma adımlarının olacağını ve Türkiye ile yurt dışında üretimlerini sergilemek istediklerinin altını çizen Belkız Kapan, “Ülkemiz ve hatta yurt dışına da üretimimizi sergileyerek açılmayı düşünürüz, neden olmasın. Mardin, geleneksel olarak kıyafetleri ve kültürü bakımından merak edilen bir ildir. Dolayısıyla bizler de geleneksel ve yöresel kıyafetlerimizi modernize ederek dünyaya sunmayı planlıyoruz, zaten dünya modası da bu yönde ilerliyor. Markalaşma adına da adımlarımız olacak. Bizler de yapabiliriz. Mardin’imiz buna elverişlidir ve bu yönde de iyi bir konumda olabilir. Bir işi başarmanın yarısı ona karar vermektir. Bizler de bu işi yapacağımıza karar verdik. Arkadaşlarımızla beraber başaracağımıza inanıyoruz. Açıkçası bizi hiç kimse tutamaz” şeklinde konuştu.

“İlk başlarda bazı sıkıntılar yaşadık”
İlk başlarda birtakım sorunlar yaşadıklarını kaydeden Kapan, şöyle devam etti:
“Tabi ki de ailelerde birtakım sıkıntılar oluyordu, kadın çalışanlarımızın eşlerinin kafalarında soru işareti vardı. Baktılar ki çalışıp üretiyoruz, o çekimserlik de zamanla kalmadı. Mazıdağı küçük bir ilçe olduğu için, herkesin odak noktası olduk. Ne oluyor ne bitiyor diye merak eden insanlarımızın merakını giderdik. Hatta destek de oldular diyebiliriz. Karar verip işe koyulmak güzeldir, bir ilk olup başardığımızı da düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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