Aynı anda kolon ve akciğer rezeksiyonu ameliyatı olan 62 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Mardin’de aynı anda kolon ve akciğer rezeksiyonu ameliyatı ile 62 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.

Bir süredir devam eden karın ağrısı ve kilo kaybı ile Mardin Devlet Hastanesine başvuran ve burada yapılan ilk kontrollerinde akciğere yayılımı olan ileri evre kolon tümörü teşhisi konulan 62 yaşındaki İlyas Akdeniz, ameliyata alındı. Mardin Devlet Hastanesinde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Çiğdem Obuz tarafından kapalı yöntem ile akciğer operasyonu geçirdi. Akdeniz'in aynı seansta kolon rezeksiyonu cerrahi onkoloji uzmanı Op. Dr. Şevki Pedük tarafından tamamlandı.

Sağlığına kavuşan İlyas Akdeniz, ağrı ve kanama şikayeti ile hastaneye başvurduğunu kaydederek, "Şu anda hiçbir şeyim kalmadı. İlk gün biraz ağrım vardı şimdi hiç ağrım yok. Başka hastaneye gitmedim. Hocalarıma güvendim" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Şevki Pedük de, "Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında bile zorlukla gerçekleştirilebilen bu tip bir ameliyatın hastanemizde yapılmış olması, Mardinli vatandaşlarımız için hem mutluluk hem de gurur verici bir durumdur. Titizlikle yürütülen tedavi ve takip süreci sonunda hasta ayağa kalkarak sağlığına kavuştu. İlimizdeki başarılı ameliyatlar başarılı ve azimli doktorlarımız sayesinde daha da artacak ve vatandaşlarımızın sağlık açısından dış illere bağımlık azalacaktır" diye konuştu.

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