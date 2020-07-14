Mardin'e 15 Temmuz öncesi meydanlar Türk bayrakları ile donatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ve itfaiye ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda itfaiye ekipleri, Vali Ozan Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı meydanında Türk bayraklarını astı. Yarın, Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar salonunda yapılacak programda 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında yaşananlar anlatılıp, 15 Temmuz şehitleri anılarak milli birlik duygusunu vurgulama konulu panel düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.