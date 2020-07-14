Mardin’de 1 terörist tutuklandı

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Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığının müşterek ikna faaliyeti sonucu 9 Temmuz 2020 tarihinde Mardin Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığınca silahsız ve teçhizatsız teslim alınan, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli işlemleri tamamlanan ‘Hevler’ kod adlı Menal İbrahim isimli terörist çıkarıldığı, mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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