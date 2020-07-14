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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ağaçlık alanda yangın

İHA

Mardin'in Ömerli ile Midyat ilçeleri arasındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Mardin’de ağaçlık alanda yangın

Mardin’in Ömerli ile Midyat ilçeleri arasındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
Ömerli ilçesine bağlı kırsal Akyokuş Mahallesi mevkisindeki ağaçlık alanda başlayan yangının önce Kayabalı, daha sonra Midyat tarafında kalan Üçağıl Mahallesi’ne sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yangının büyümesi üzerine Artuklu ilçesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Öte yandan ekipler Midyat’ın kırsal Üçağıl Mahallesi’nde kalan bölgeye sıçrayan yangının büyük bir bölümünü kontrol altına alırken, bazı bölgelerin engebeli ve gece olması nedeniyle müdahale edilemediği öğrenildi. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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