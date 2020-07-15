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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe’de 15 Temmuz etkinliği

İHA

Kızıltepe’de 15 Temmuz etkinliği

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar Türk bayraklarıyla katıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı FETÖ'nün 2016 yılında kalkıştığı ve 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenledi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, garnizon komutanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehitler için Mevlidi Şerif okundu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Hüseyin Çam, terörle mücadele eden polislerin şehit edildiğini söyledi. Çam, “2016 yılının Temmuz ayında Özel Harekat Şube Müdürlüğü bombalandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK ile terör örgütü DHKPC ve terör örgütü TİKO ile mücadele eden, tüm terör örgütleri ile mücadele eden aslanlar şehit edildi. Bu ülkenin Meclisi bombalandı. Vatandaşı tarafından seçilmiş, parti ayrımı gözetmeksizin orada bulunan milletvekilleri hepsi şehit edilmek üzere bombalandı. Bu ülkenin Genelkurmayı bombalandı. Onun için bu yapılanları hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O geceyi hafızalarda daima canlı tutmak ve yapılan noksanlıkları gelecek noktasında bir daha göstermemek gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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