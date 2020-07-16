PKK'dan kaçan kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)TERÖR örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 'Deniz Rüzgar' kod adlı terörist Gül Alistan Adanmış, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik yürütülen ikna çabaları kapsamında, 2016 yılında İstanbul'dan Irak'taki Mahmur kampına giderek, terör örgütü PKK'ya katılan 'Deniz Rüzgar' kod adlı Gül Alistan Adanmış'ın teslim olması sağlandı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından kaçan Adanmış, Nusaybin ilçesindeki Demirtepe Hudut Karakolu'na teslim oldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2020-07-16 15:34:43
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