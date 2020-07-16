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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağı 30 gün daha uzatıldı

İHA

Mardin Valiliği, kent genelinde gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağının 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Mardin'de gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağı 30 gün daha uzatıldı

Mardin Valiliği, kent genelinde gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağının 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları ortamlardan uzak durulması yönündeki tavsiye kararları ve İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeler sonrası bazı kamu kurum kuruluşlar ve STK’lar tarafından açık ve kapalı yerlerde yapılması planlanan toplu katılımlı etkinlikler iptal edilmiş ve ertelenmiştir. Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, ilimizde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler Mülki İdare Amirliğine en az 48 saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 16 Temmuz 2020 tarihi saat 00.01 ile 14.08.2020 tarihi saat 24.00'e kadar 30 gün süre ile mülki idare iznine bağlanması, muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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