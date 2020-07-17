Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa birinciliğine uzanan başarı hikayesi Mardinli kadın kuaför saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu Güneydoğu kadınının Avrupa'ya uzanan başarısı

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Mardin’in Savur ilçesinde yaşayan kadın kuaförü Hatice Özkan, Arnavutluk Tiran’da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışmasında saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu. Sahnede birincilik kupasını alan Özkan Türkiye bayrağını gururla açtığını söyledi.

Savur’da evinin küçük bir odasında maddi kazanç beklemeden genç kızları mutlu etmek için saçlarını yapan Hatice Özkan eğitim almadan kendi çabalarıyla kuaförlük mesleğine adım attı. Hatice Özkan, hayalini gerçekleştirmek için 17 Şubat’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen İnternational Cup 2020 yarışması elemelerine katıldı. Özkan burada derece elde ederek dünya çapında 17 ülke kuaförlerinin katıldığı yarışmada bireysel olarak makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu.

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