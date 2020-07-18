Mardin'de okul müdüründen 'hırsız' nöbeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de okul müdüründen 'hırsız' nöbeti

İHA

Mardin'de okul müdüründen 'hırsız' nöbeti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir anaokulunda hırsızlık olayı son anda önlenince okul idaresi bir daha hırsızlık vakalarının yaşanmaması için nöbet tutmaya başladı. Güvenlik güçlerinin yükünü hafifletmek için okul müdürü Nurşan Demir ve müdür yardımcısı Yaşar Çeçen, gece saat 01.00’e kadar okul çevresinde devriye geziyor.
Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilen hırsızlar Kızıltepe Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Kardelen Anaokuluna girip bilgisayar gibi eşyaları çalmaya kalkıştı. Hırsızları son anda fark eden Nurşan Demir ve müdür yardımcısı Yaşar Çeçen durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık yapmaya gelen kişi veya kişiler durumu fark edince kırdıkları arka pencereden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahısları yakaladı. Okulun müdürü ve yardımcısı yaklaşık 3 aydır okullarında bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gece nöbet tutmaya başladı. Fedakar idareciler yarım saatte bir okul çevresinde devriye geziyor.

"Okulumuza sahip çıkıyoruz"
Son anda hırsızları fark ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Nurşan Demir, "Pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde okullarda ufak çaplı hırsızlık olaylarının olması, okullara girilmesinden dolayı akşam okula bir tur atalım biz de bir sıkıntı var mı yok mu diye bakarken tesadüf eseri o an hırsızlar okuldaydı. Polisler müdahale ettiler. Memur arkadaşların girmesiyle beraber televizyonumuz ve bir sürü elektronik eşyalarımızla beraber yaklaşık 90 bin liralık eşyaların hazır bir halde, götürülmek üzere istiflendiğini gördük. Son dakika onların kurtarılması bize büyük bir mutluluk verdi” dedi.
Nöbet tuttukları sürede okulun eksiklerini de giderdiklerini belirten Demir, "O süreçten sonra şuna karar verdik, ben müdür yardımcım ve eşimle beraber hemen her akşam belli saatlerde işte en az 08.00’dan gece 00.00 veya 01.00'a kadar belli saatlerde okula geldik. Mahalleli ile normal sohbetler ettik. Sürekli okulumuzdayız, okulumuza sahip çıkıyoruz. Hem okulumuzun eksikliğini giderdik hem temizliğini yaptık bu süreç içerisinde hem de okulumuzu koruyarak üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.
Okulun müdür yardımcısı Yaşar Çeçen ise "İlk başta arabayla ben okulun etrafında bir anormallik var mı, bir ışık var mı, hırsız falan var mı diye okula geldiğimde okulun arka tarafına bakıyorum. Okulun etrafında bir tur atarım, klima motorlarına bakarım, kabloları duruyor mu durmuyor mu diye. Herhangi bir sıkıntı yoksa içeri bakarım. İçeride de bir sıkıntı yoksa sandalyemizi alıp dışarıda gece 01.00'a kadar nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 metrekarelik dükkanında 40 yıldır yaptığı mesleğini ilk günkü aşkla devam ediyor
YEREL HABERLER 5 metrekarelik dükkanında 40 yıldır yaptığı mesleğini ...
Mardin'de pazar günü 61 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Mardin'de pazar günü 61 mahallede elektrik kesintisi ...
Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa birinciliğine uzanan başarı hikayesi Mardinli kadın kuaför saç ve makyaj stili dalında Avrupa birincisi oldu Güneydoğu kadınının Avrupa'ya uzanan başarısı
YEREL HABERLER Kadın kuaförün 10 metrekarelik dükkandan Avrupa ...
Suriye’deki deprem Mardin’de de hissedildi
YEREL HABERLER Suriye’deki deprem Mardin’de de hissedildi
Mardin'de gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağı 30 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Mardin'de gösteri, yürüyüş ve toplantı yasağı 30 gün ...
Trafodan çıkan yangın 50 dönümlük alanı kül etti
YEREL HABERLER Trafodan çıkan yangın 50 dönümlük alanı kül etti
Mardin'de terör örgütüne yardım eden 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütüne yardım eden 5 kişiye gözaltı
PKK'dan kaçan kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL HABERLER PKK'dan kaçan kadın terörist, güvenlik güçlerine ...
Amatör ekipmanlarla film çeken iki arkadaş, yapımcılardan destek bekliyor
YEREL HABERLER Amatör ekipmanlarla film çeken iki arkadaş, ...
Mardin’de terör destekçilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin’de terör destekçilerine şafak operasyonu: 5 ...
Mardin’de ikna sonucu bir terörist daha teslim oldu
YEREL HABERLER Mardin’de ikna sonucu bir terörist daha teslim oldu
Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X