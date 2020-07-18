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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin polisinden huzur güven uygulaması

İHA

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, 210 personelle ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Nusaybin polisinden huzur güven uygulaması

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, 210 personelle ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez öncülüğünde ilçe geneli huzur ve güven uygulaması yapıldı. Mardin ve Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı 210 polisi ana arterleri olan 9 kontrol noktasında ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde bulunan umuma açık kıraathane, kafe, internet kafe, metruk binalar, düğün salonları, çay bahçeleri, park ve bahçeler olmak üzere toplamda 106 umuma açık yerde yapılan denetimlerde, bin 921 şahıs ve 182 araç sorgulandı.
Denetimlerde, 1 şahıs PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, 2 şahıs Hırsızlık suçundan, 1 şahıs hakaret suçundan, 1 şahıs kayıp Şahıs, 2 şahıs hırsızlık ve cinsel taciz suçları ile ilgili dosya firarisi olmak üzere toplam 7 aranan şüpheli şahıs yakalanırken, 18 bakaya şahıs tespit edilmiş, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiş, Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı olarak kıraathanede oyun oynayan 2 iş yeri sahibine ve oynayan 8 şahsa toplamda 31 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. 5 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken toplamda 7.88 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahsa ise 5607 SKM kapsamında işlem yapılırken 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
İlçede bulunan 9 köprü ve menfezde yapılan kontrollerden sonra uygulama sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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