Salgın nedeniyle dışarı çıkmadı, 50 yılık evini onardı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu (63), `evde kal´ çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde tek başına yaşadığı 50 yıllık evini onardı. Uzun yıllar sonra tekrar göç ettiği Derik'e dönen Sabuncu, "Atalarımız da hep çalışıyorlardı. Bir şeyler üretmek lazım, insanlığa, doğaya, hayvanlara her şeye bir fayda çalışmakla olduğuna inanıyorum" dedi.

Derik´ten 39 yıl önce İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 7 yıl önce ata mesleği sabun üretimini sürdürmek, yıkılmaya yüz tutan bağ ve bahçelerine bakmak için ailesini bırakıp, ilçeye döndü. 7 yıldır yaşadığı Derik'te, İstanbul´daki ailesinin sadece özel günlerde ziyaret ettiği Sabuncu, salgın sürecinde çağrılara uyarak evde kaldı. Zekeriya Sabuncu, bu dönemde babadan kalma 50 yıllık evini onardı.

Sabuncu, evinde yaptığı onarım çalışmasında odalarında sabun ve şarap üretimi yapılan yerler, misafir odası gibi birçok yenilik yaptı. Babadan kalma 50 yıllık evin onarım çalışmasının 3 ay sürdüğünü söyleyen Sabuncu, "Yalnız yaşadığım evin bir bölümünü atölye olarak ayırdım. Bağ bozumu döneminde bağ bahçeden getirdiğim üzümleri burada şarap yapıyorum. Ayrıca sabun ve nar ekşisini de yapıyorum. Atalarımız da hep çalışıyorlardı. Bize hep 'Siz ilçeden gittiniz bereket kalmadı' diyenler çok oluyordu. Oysa hareket bereket getirir, boş durmamak gerekir. Bir şeyler üretmek lazım, insanlığa, doğaya, hayvanlara her şeye bir fayda çalışmakla olduğuna inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-07-20 08:14:23



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