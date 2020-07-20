Mardin’de uygulama noktasında otomobil polislere çarptı: 3 ağır yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde uygulama noktasında görev yapan 3 polise otomobil çarptı.

Kaza, MardinDiyarbakır karayolu Sultan Şeyhmus Külliyesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 07 AFS 313 plakalı otomobil, uygulama noktasında görev yapan polis memurlarına çarptı. Kazada Trafik Şube Müdürü Mehmet Erol Ülgen ile polis memurları Beşir Bayındır ve Remzi Telli ağır yaralandı. Kaza yerinde 112 acil sağlık ve polis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü Mehmet T. ise, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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