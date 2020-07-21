Mardin Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

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Mardin Valiliği, vatandaşları Vali Mahmut Demirtaş’ın ismi kullanılarak Kurban Bayramı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın ismi kullanılarak 'Kurban Bayramı yardımı' adı altında dolandırıcılık yapıldığının öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş adına arayarak yardım talep eden şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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