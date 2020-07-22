Mardin'de bir terörist tutuklandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Mardin'de geçtiğimiz günlerde teslim olan kadın terörist tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince 16 Temmuz'da Mardin Nusaybin Demirtepe Hudut Karakolu tarafından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim alınan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli işlemleri tamamlanan 'Deniz Rüzgar' kod adlı Gül Alistan Adanmış isimli terörist, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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