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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil yayaya çarptı, yaralı yakınları sürücüye saldırdı

İHA

Otomobil yayaya çarptı, yaralı yakınları sürücüye saldırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı ağır yaya yaralanırken, yaralının yakınları sürücüye saldırdı.
Kaza, Sanayi Mahallesi Büyükşehir Belediyesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi minibüsünden inen bir kişi karşıya geçmek istedi. Karşıya geçmek isteyen yayaya ana yoldan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BTC plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında orada bulunan yayanın ailesi sürücüye saldırdı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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