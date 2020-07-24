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Memleket hasreti ağır bastı, 35 yıl yaşadığı İsviçre’den Mardin'e döndü

İHA

– Yaklaşık 40 yıl önce ailesi ile birlikte İsviçre'ye giden 46 yaşındaki Murat Gezici, 2 yıl önce memleketi Mardin'e döndü. Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı burada öğrenen Gezici, kaldığı kiliseye gelen turistlere rehberlik yapıyor.

Memleket hasreti ağır bastı, 35 yıl yaşadığı İsviçre’den Mardin'e döndü

– Yaklaşık 40 yıl önce ailesi ile birlikte İsviçre’ye giden 46 yaşındaki Murat Gezici, 2 yıl önce memleketi Mardin'e döndü. Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı burada öğrenen Gezici, kaldığı kiliseye gelen turistlere rehberlik yapıyor.
Henüz 6 yaşındayken ailesi ile birlikte İsviçre’ye giden Murat Gezici, 35 yıl burada kaldı. Uzun süre İsviçre'de çalışan Gezici, daha sonra memleket hasreti ile Türkiye’ye döndü. Yaklaşık 5 yıl önce doğduğu İstanbul'a dönen Gezici, ilk başlarda Türkçe konuşamadığı için çok zorlandı. Aradan geçen yıllar içinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça öğrenen gezici, daha sonra memleketi Mardin'e gelme kararı aldı. 2 yıl önce Mardin’in yolunu tutan Gezici, burada bir kilisede kalmaya başladı. Bölgenin tarihini de yakından öğrenen Gezici, buraya gelen turistlere de rehberlik yapmaya başladı.

"Mardin’in doğal yapısı ve yemeklerini sevdim"
İnşaat teknikeri Murat Gezici, Mardin’in doğal bir yapısının olduğunu ve yemeklerini sevdiğini söyledi. Gezici, “İsviçre’de büyüdüm, şu an yaklaşık 5 sene oldu Türkiye’ye geldim. İlk olarak İstanbul’a yerleştim. Kalabalık bir şehir olduğu için sevmedim. Türkçe de bilmiyordum, yavaş yavaş Türkçe’yi öğrendim daha sonra Kürtçe ve Arapça’yı öğrendikten sonra hayata ayak uydurmaya çalıştım. 2 sene oldu Mardin’de yaşıyorum. Türkiye’de 1 sene askerlik de yaptım. Şimdi burada bir kiliseye bakıyorum. Sakin bir mahallede yaşıyorum. Mardin’in doğal yapısı ve yemeklerini sevdim” dedi.

"İlk başta sıkılıyordum, şimdi alıştım"
Mardin’de komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğunu kaydeden Gezici, “İsviçre’de 35 sene yaşadım ama kendimden hiçbir şey anlayamadım. Sürekli olarak çalıştığım içim herhangi bir hobiye vakit ayıramıyordum. Bir akşam Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Önceleri biraz sıkılıyordum sonra yavaş yavaş insanlarla tanışarak alışmaya başladım. Şu anda tıpkı bir yerli gibi yerleştim. Arada çarşıya iniyorum, çarşıda bulunan arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ben komşularıma gidiyorum bazen onlar bana geliyor. Bu şekilde vaktimi güzel geçirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

"Mardinli olduğumu söylediğimde daha çok şaşırıyorlar"
Kendisini gören turistlere Mardinli olduğunu söylemesi üzerine turistlerin şaşırdığını aktaran Gezici, “Beni ilk gördükleri zaman şaşırıyorlar, konuşmamdan dolayı fark ediyorlar. Buralı olduğumuzu ve Süryani olduğumu söylediğim zaman daha çok merak ediyorlar. Hayran kalıyorlar, İsviçre gibi bir ülkede uzun yıllar yaşayıp burada temelli olarak nasıl yaşayabiliyorsun diyorlar. Farklı ülkelerden gelen turistler benim durumuma şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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