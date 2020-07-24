Mardin’de araç takip sistemi toplantısı

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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Büyükşehir Belediye hizmet araçlarının daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik araç takip sistemi toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet araçlarının daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen ve sorumlu Daire Başkanların katılımlarıyla, Kent AŞ toplantı salonunda, araç takip sistemi toplantısı yapıldı. Toplantıda, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait tüm araçların amaçları doğrultusunda vatandaşlara daha iyi hizmet sunması için araç takip sisteminin kurulduğu belirtildi.

Toplantıda, araçların izlenmesi, denetlenmesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması, araçların sahadaki verimliliği artırarak beraberinde yakıtta israfın önüne geçilmesi, mevcut sistem ile hizmet araçlarının, çalışma programı dışına çıkmamalarının sağlanması, Büyükşehir Belediyesine ait araçların günlük veya dönemlik olarak yaptıkları toplam kilometreleri kaydedilerek araç ve sürücüler üzerindeki denetimlerin artırılması gibi konuların üzerinde duruldu.

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