Mardin'de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı

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Mardin’de korona virüs vaka sayısının artması ile birlikte güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı.

Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşme sürecine girilmesi ve sıcak havaların etkisiyle birlikte vatandaşlar parklar ve şehir merkezlerinde kalabalıklar oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı öncesi şehrin belirli noktalarında polis ve bekçiler korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Polisi gören maskesiz vatandaşların kimisi maske takmaya çalıştı kimisi de maskesini çıkarttı. Polis ekiplerince maske kuralına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza kesildi.

Kurban Bayramı öncesi Mardin polisinin denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

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