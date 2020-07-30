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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar ettiği iddiası

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS sonucu kötü olan bir kızın, babasına ait silahla intihar ettiği iddia edildi.

YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar ettiği iddiası

Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS sonucu kötü olan bir kızın, babasına ait silahla intihar ettiği iddia edildi.
İddiaya göre, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi. Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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