Nusaybin'de polis memuru intihar etti

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin'de Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru, 8 Mart Mahallesindeki evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memurunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılamak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.