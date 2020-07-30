Mardin'de polis ekipleri kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi

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Mardin polisi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapan satıcıları, dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler ayrıca, kurban alışverişi dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para kullanımı konusunda broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

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